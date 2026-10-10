Las aplicaciones de transporte tendrán que cumplir nuevas reglas para funcionar en Mar del Plata. El Municipio de General Pueyrredon reglamentó la normativa que regula la actividad y estableció un plazo de 90 días para que las plataformas se adapten a las exigencias, el viernes a última hora a través del Decreto 1978/26 con la firma de Montenegro.

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Uno de los puntos centrales es la creación de un registro municipal en el que deberán anotarse las empresas. Las que ya están funcionando tendrán que iniciar el trámite durante los primeros 45 días del período de adecuación. Una vez cumplido el plazo de 90 días, operar sin estar registradas podrá considerarse una actividad no autorizada.

La reglamentación también fija condiciones para los conductores y los vehículos. Los choferes deberán tener licencia profesional y presentar un certificado de antecedentes penales actualizado, que tendrá que renovarse cada año. Si no cumplen con ese requisito, la aplicación deberá suspenderlos hasta que regularicen su situación.

Los autos deberán estar en buenas condiciones, contar con seguro y tener al día la Verificación Técnica Vehicular. Además, las plataformas tendrán que mantener actualizada la información sobre los conductores y los vehículos para que el Municipio pueda controlar que cumplan con los requisitos.

También habrá controles ante posibles incumplimientos, como trabajar con choferes o autos que no estén declarados, llevar más pasajeros de los permitidos o no respetar las condiciones establecidas. Las empresas deberán responder los pedidos formales de información relacionados con reclamos en un plazo de 48 horas hábiles, salvo que exista una situación que ponga en riesgo la seguridad de una persona, en cuyo caso la respuesta deberá ser inmediata.

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