Mar del Plata afronta el fin de semana largo de octubre con buenas expectativas turísticas y una variada agenda de espectáculos y actividades. Así lo afirmó Diego Juárez, titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), en diálogo con El Marplatense, donde destacó la diversidad de propuestas para quienes elijan la ciudad durante el feriado.

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“Sabemos que Mar del Plata está entre los destinos más buscados del país y tenemos una agenda muy variada para quienes nos visiten”, sostuvo el funcionario al referirse a las perspectivas para los próximos días.

Entre los principales atractivos mencionó las presentaciones de Karina y Axel, el espectáculo de Darío Orsi y las fiestas Chachingo, Bresh y La Nosti. También destacó el regreso de Cainovas a los escenarios marplatenses.

Juárez señaló que la oferta se completa con funciones teatrales, espectáculos, actividades culturales y alternativas gastronómicas para distintos públicos. En ese sentido, remarcó que la ciudad mantiene propuestas durante todo el año, más allá de la temporada de verano.

Diego Juárez, titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura de General Pueyrredon.

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Además, invitó a los visitantes a recorrer los distintos espacios de Mar del Plata, desde la costa y los paseos urbanos hasta el puerto y los circuitos culturales. Según expresó, la variedad de opciones permite organizar salidas en familia, en pareja o con amigos, con alternativas para diferentes presupuestos.

“Mar del Plata siempre tiene algo para hacer, por eso la gente elige Mar del Plata”, afirmó el titular del EMTuryC, quien manifestó su expectativa de que el movimiento turístico y la agenda de actividades conviertan al fin de semana largo en un éxito para la ciudad.