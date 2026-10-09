La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, recordó que hasta el próximo 14 de octubre estará abierta la encuesta “MUNA Te Escucha”, una propuesta impulsada por UNICEF Argentina que busca conocer las principales preocupaciones, intereses y perspectivas de adolescentes y jóvenes de la ciudad.

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La iniciativa está destinada a chicas y chicos de entre 13 y 24 años y se desarrolla mediante la plataforma U-Report Argentina, en el marco del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), que promueve el trabajo conjunto entre UNICEF y los gobiernos locales para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las nuevas generaciones.

A través de esta consulta, se pretende identificar qué temas preocupan a los jóvenes, cuáles son sus principales intereses y cómo imaginan su futuro, además de conocer sus opiniones sobre distintos aspectos de la vida en comunidad.

Desde el Municipio destacaron que la encuesta es completamente gratuita y anónima, por lo que los participantes podrán expresar sus opiniones sin necesidad de revelar su identidad. La información recopilada permitirá elaborar diagnósticos y desarrollar estrategias que contemplen las necesidades y perspectivas de adolescentes y jóvenes.

Para participar, los interesados deberán enviar un mensaje privado con la palabra “INTERESES” a las cuentas de U-Report Argentina en Instagram o Facebook (@Ureport_argentina). También podrán completar la consulta mediante WhatsApp al 11 6194 4646, enviando la misma palabra.

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De esta manera, la propuesta busca ampliar los espacios de participación juvenil y generar información que contribuya al diseño de políticas públicas vinculadas con la niñez y la adolescencia en General Pueyrredon.