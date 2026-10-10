El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, podría visitar Chapadmalal antes de que termine el año para participar de un desafío deportivo alejado de las canchas de fútbol. El entrenador campeón del mundo fue invitado a la primera edición del Desafío Open Sports MTB, una competencia de mountain bike que se disputará el domingo 6 de diciembre.

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El evento tendrá lugar en el Curuchet Moto & Bike Park y contará con un circuito de 5,2 kilómetros, diseñado para reunir a ciclistas de diferentes categorías y niveles de experiencia. La convocatoria establece un límite de 600 participantes.

Aunque su presencia todavía no está confirmada, Scaloni manifestó su interés en sumarse a la jornada. A través de un video difundido en redes sociales, expresó: "Me encantaría estar, voy a hacer lo posible para poder estar y si no, espero que disfruten de este hermoso día".

La competencia tendrá dos distancias principales. Los corredores de las categorías Elite Pro y Sub 23 deberán completar ocho vueltas al trazado, equivalentes a 41,6 kilómetros. Por su parte, los participantes de Elite Open, Juniors y Master A a E recorrerán seis vueltas, con una extensión total de 31,2 kilómetros.

Además del entrenador argentino, entre los invitados se encuentran el eslovaco Peter Sagan, tricampeón mundial de ciclismo en ruta, y el cordobés José "Maligno" Torres, ganador de la medalla de oro en BMX freestyle durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

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La posible participación de Scaloni no resulta casual. Desde su retiro como futbolista profesional, el ciclismo se convirtió en una de sus grandes pasiones. Incluso participó de reconocidas competencias como el Desafío Río Pinto, en Córdoba, y el Gran Fondo 7 Lagos, en la Patagonia argentina.

También compitió en la Mallorca 312, donde completó un recorrido de 167 kilómetros, una muestra de su preparación y dedicación a esta disciplina.

De concretarse su visita, Chapadmalal recibiría a una de las figuras más reconocidas del deporte argentino en una jornada que buscará combinar competencia, naturaleza y la promoción del ciclismo en la región.

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