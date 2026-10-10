La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante un operativo de saturación dinámica que culminó con el secuestro de 26 motocicletas por irregularidades en la documentación y la aprehensión de una mujer que llevaba un arma blanca entre sus pertenencias.

Ads

El despliegue se desarrolló durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, con la participación de móviles de la Patrulla Municipal y personal policial, en el marco de las acciones de prevención y control que se realizan en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos tuvieron lugar principalmente en los barrios Villa Primera y Coronel Dorrego, donde los agentes efectuaron controles vehiculares y verificaciones de identificación. Como resultado, 26 motocicletas fueron secuestradas debido a la falta de documentación reglamentaria.

En paralelo, se registró un incidente en la intersección de avenida Colón y Arturo Alió, donde una mujer y un hombre comenzaron a insultar al personal que participaba del operativo.

Ante esta situación, los agentes intervinieron y, durante la revisión de las pertenencias, encontraron un arma blanca entre los elementos que llevaba la mujer.

Ads

A raíz del hallazgo, se solicitó apoyo policial y la mujer fue trasladada a la Comisaría Duodécima para continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento formó parte de las tareas de fiscalización y prevención impulsadas por la Secretaría de Seguridad municipal, orientadas a reforzar los controles en la vía pública y detectar irregularidades en la circulación de vehículos.