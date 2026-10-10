En el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, que se conmemora cada 15 de octubre, distintas instituciones y organizaciones de Mar del Plata llevarán adelante una jornada de encuentro y sensibilización con el objetivo de fortalecer y difundir la perspectiva social de la discapacidad.

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La actividad se desarrollará el jueves 15, de 10 a 13, en la Biblioteca Parlante, ubicada en 14 de Julio y Almirante Brown, en Plaza Peralta Ramos, y buscará convocar a vecinos de toda la ciudad para reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva.

La iniciativa parte de una premisa fundamental: la inclusión se construye en la vida cotidiana, a través de las actitudes, el lenguaje, la manera de ofrecer ayuda y la eliminación de aquellas barreras que dificultan la participación plena de las personas con discapacidad.

En este sentido, los organizadores destacan la responsabilidad colectiva de avanzar hacia una ciudad donde todos sus habitantes puedan desenvolverse con autonomía, acceder a los mismos espacios y participar en igualdad de oportunidades.

El bastón blanco constituye un símbolo internacional de identificación, orientación y autonomía para las personas ciegas. Su utilización permite desplazarse con mayor seguridad, detectar obstáculos y facilitar el reconocimiento de quienes presentan discapacidad visual en los espacios públicos.

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La conmemoración también representa una oportunidad para visibilizar las dificultades que persisten en materia de accesibilidad urbana, movilidad y convivencia, así como para promover una mirada social que coloque el foco en la eliminación de barreras del entorno.

Bajo la consigna de fortalecer la participación comunitaria, la convocatoria invita a los marplatenses a sumarse a una jornada que busca trascender la efeméride y generar conciencia sobre la importancia del respeto, la empatía y la inclusión.

La actividad es impulsada por Umasdeca, Biblioteca Parlante, Tifloteca, Empujando Límites, Guías a la Par, la Unión Latinoamericana de Albinismo (ULA), filial Mar del Plata, Guiando Raíces, la Escuela N.º 504 y la E.E.S.T. N.º 3 D.F.S., Extensión 2030.

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De esta manera, Mar del Plata se prepara para conmemorar una fecha que invita a repensar el vínculo entre discapacidad y sociedad, con el desafío de construir una ciudad más accesible, participativa y comprometida con los derechos de todos sus habitantes.