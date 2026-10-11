Mar del Plata se prepara para un domingo 11 de octubre con condiciones meteorológicas poco favorables para las actividades al aire libre. Según las previsiones disponibles, el cielo permanecerá mayormente cubierto, las temperaturas continuarán bajas y no se descartan algunas lluvias durante las primeras horas del día.

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La temperatura mínima se ubicará entre los 7 y 10 grados, mientras que la máxima rondará los 12 y 13 grados. De esta manera, el ambiente seguirá fresco, sin un repunte térmico significativo respecto de las jornadas anteriores.

Durante la madrugada y la mañana predominará la nubosidad, con posibilidades de chaparrones aislados. Las probabilidades de precipitaciones podrían acercarse al 40% y 50% en determinados momentos, aunque hacia la tarde se espera una disminución de la inestabilidad.

En cuanto al viento, se prevé que predomine el sector sur y sudeste, una circulación que favorecerá el ingreso de aire fresco y húmedo desde el Atlántico. Las condiciones podrían acentuar la sensación de frío, especialmente en los sectores costeros y espacios abiertos.

La humedad también tendrá un papel importante durante la jornada. Se espera un ambiente húmedo, particularmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con valores elevados que contribuirán a mantener la sensación de tiempo fresco.

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Hacia la tarde y la noche, el panorama podría presentar una leve mejoría, principalmente por la disminución de las probabilidades de lluvia. Sin embargo, las nubes continuarían dominando el cielo marplatense y las temperaturas volverían a descender durante las últimas horas del domingo.

Así, el cierre del fin de semana largo encontrará a la ciudad con un escenario más cercano al invierno que a la primavera, por lo que quienes tengan previsto salir deberán contemplar abrigo y la posibilidad de algunas precipitaciones.