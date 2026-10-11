La Secretaría de Salud, dará continuidad esta semana al programa “Salud en tu Barrio”, el dispositivo itinerante que recorre de manera constante los distintos puntos del municipio. Esta iniciativa busca descentralizar las prestaciones estatales, reforzando y complementando la atención médica que se ofrece a diario en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

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Los abordajes territoriales funcionarán de manera simultánea entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en las sedes de los barrios Nuevo Golf y San Martín.

En ambas postas comunitarias, los vecinos podrán acceder a controles de salud integrales, completar el esquema de vacunas del calendario oficial, realizarse testeos rápidos y confidenciales de VIH y sífilis, y tramitar turnos para especialidades en la red de Centros de Salud o para la realización de mamografías. Asimismo, los equipos profesionales llevarán a cabo instancias de concientización sobre la prevención del dengue, la tenencia responsable de mascotas y la identificación temprana de síntomas mediante el protocolo ABC del ACV.

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En el barrio Nuevo Golf, el dispositivo central estará radicado en la Casa de Encuentro Comunitario “Dulces Sonrisas”, ubicada en Calle 81 Nº 4705. Allí se sumará la presencia del Consultorio Médico Móvil entre el martes y el jueves para la atención clínica de personas mayores de 18 años.

El servicio de pediatría atenderá de martes a jueves con turnos asignados en la propia sede, mientras que el jueves se habilitarán las consultas de ginecología y de oftalmología infantil. La atención odontológica estará disponible el martes y el viernes con intervenciones para adultos, niños y embarazadas, sumado a talleres específicos de odontopediatría durante las jornadas de jueves y viernes. Además, de martes a viernes antes de las 8:00 se realizarán las admisiones para castraciones por orden de llegada, con un cupo diario de 15 animales y el límite de un ejemplar por persona.

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Por su parte, el segundo dispositivo operará en la Sociedad de Fomento del barrio San Martín, situada en Génova 5284. Además de las prestaciones sanitarias habituales, la sede ofrecerá un esquema temático por día: el martes se dictará un taller de primeros auxilios en el marco del programa municipal Reanimemos; el miércoles se desarrollarán talleres de odontopediatría; el jueves desembarcará el Móvil Odontológico junto con el consultorio de ginecología; y el viernes concluirá la atención con el servicio de oftalmología.

Toda la información vinculada a los cronogramas, requerimientos para la atención de Zoonosis y futuras ubicaciones de los dispositivos sociosanitarios se encuentra disponible en la web oficial del municipio: mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

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