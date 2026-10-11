Cada 11 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Martillero y Corredor Público, una fecha que adquiere especial relevancia en Mar del Plata por la estrecha relación de esta profesión con el desarrollo de la ciudad. En ese marco, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata realizará este martes 13 de octubre un acto institucional para reconocer la trayectoria de quienes llevan décadas ejerciendo la actividad.

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La ceremonia tendrá lugar a las 11 en la sede de Bolívar 2948 y contará con la participación del presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, quien dirigirá unas palabras a los presentes. Durante el encuentro se entregarán distinciones a profesionales que cumplen entre 10 y 55 años de ejercicio, como reconocimiento a su compromiso y permanencia en el sector.

La conmemoración recuerda la asamblea celebrada en Tandil en 1943, considerada un acontecimiento fundamental para la organización gremial de los martilleros y corredores públicos del país. Desde entonces, la profesión ha acompañado las transformaciones económicas y sociales de distintas ciudades, con una presencia particularmente significativa en Mar del Plata.

El crecimiento de los barrios, los históricos loteos, la expansión de la zona costera y el desarrollo del mercado de alquileres temporarios forman parte de una historia en la que los profesionales inmobiliarios han tenido un papel destacado.

En una ciudad donde el turismo constituye uno de los principales motores económicos, su actividad trasciende las operaciones de compraventa y alquiler. También intervienen en tasaciones, subastas y asesoramiento, además de acompañar decisiones patrimoniales de familias, comerciantes e inversores.

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El Colegio, cuya jurisdicción comprende General Pueyrredon, General Alvarado, Mar Chiquita y Balcarce, desarrolla tareas orientadas a promover el ejercicio legal de la profesión, la capacitación permanente y el cumplimiento de las normas éticas.

Entre sus iniciativas se encuentra la campaña “Contrate con un profesional matriculado”, destinada a concientizar sobre la importancia de recurrir a especialistas habilitados y reducir los riesgos asociados a operaciones informales.

La institución también mantiene una participación activa en la promoción turística de Mar del Plata, mediante su presencia en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y en encuentros nacionales como la Feria Internacional de Turismo.

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Asimismo, sus tradicionales sugerencias de valores orientativos para los alquileres temporarios constituyen una referencia para propietarios y visitantes durante la preparación de cada temporada de verano.

A estas actividades se suma su colaboración con el ámbito judicial, a través de tasaciones y subastas, y el trabajo ad honorem de su Comisión Tasadora para la Municipalidad.

Actualmente, la conducción del Colegio está encabezada por Guillermo Oscar Rossi, acompañado por los vicepresidentes Verónica Berasueta y Marcelo Crotto, en un contexto donde la incorporación de nuevas tecnologías y la formación continua representan desafíos para el ejercicio profesional.

Uno de los momentos centrales del acto del martes será el reconocimiento a las trayectorias más extensas. Entre ellas se destaca Iraul Omar Senigagliesi, quien recibirá una distinción por sus 55 años de ejercicio profesional.

También serán homenajeadas Susana Norma Alonso y María Teresa Montañino, por sus 50 años de actividad. En tanto, Gustavo Fabián Aguirre, Jorge Juan Cappella, Alicia Teodora López Beatriz de Layus, Alejandro Gustavo Oliva y Emilio Daniel Piedra serán reconocidos por alcanzar cuatro décadas de trayectoria.

La ceremonia incluirá además distinciones para matriculados que cumplen 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de ejercicio, reuniendo a distintas generaciones que forman parte de la historia y el presente de la actividad inmobiliaria regional.

De esta manera, el Día del Martillero y Corredor Público representa no solamente una oportunidad para reconocer el trabajo de sus integrantes, sino también para destacar el aporte de una profesión que ha acompañado la transformación de Mar del Plata y continúa vinculada a su desarrollo económico, turístico y urbano.