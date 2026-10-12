Mar del Plata se prepara para cerrar el fin de semana largo con un panorama meteorológico que obligará a mantener el abrigo a mano. Para este lunes 12 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se espera una jornada marcada por el frío, la nubosidad y algunos momentos de sol durante la tarde.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico actualizado, la ciudad registrará una temperatura mínima cercana a los 8 grados y una máxima de aproximadamente 12 grados, valores que mantendrán el ambiente fresco durante buena parte del día.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará entre parcialmente nublado y nublado, con temperaturas que podrían descender hasta los 7 u 8 grados. A medida que avance la jornada, los registros térmicos comenzarán a recuperarse lentamente, aunque sin alcanzar valores propios de una primavera cálida.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, la temperatura rondará los 12 grados, mientras que la nubosidad podría disminuir parcialmente y permitir algunos intervalos de sol. Sin embargo, el cielo volvería a cubrirse progresivamente durante la noche.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvias será baja durante gran parte del lunes, aunque no se descarta algún episodio aislado. El pronóstico general indica una posibilidad de precipitaciones cercana al 25% durante el día.

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La humedad será otro factor a tener en cuenta, especialmente durante la mañana, cuando el ambiente podría sentirse más húmedo y frío.

Respecto del viento, se prevén condiciones que podrían incrementar la sensación de frescura, particularmente en los sectores próximos a la costa.

Durante la noche, la temperatura volverá a ubicarse cerca de los 10 grados, con abundante nubosidad y un ambiente fresco que acompañará el cierre del feriado.

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De esta manera, Mar del Plata tendrá un lunes ideal para quienes prefieran los planes bajo techo, mientras que aquellos que decidan recorrer la costa deberán hacerlo con ropa de abrigo. La primavera todavía no logra imponerse y el frío continúa reclamando protagonismo en la ciudad.