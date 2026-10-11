Mar del Plata atraviesa un fin de semana largo con una ocupación hotelera de entre el 45% y el 50%, en un escenario marcado por las condiciones climáticas desfavorables y un movimiento turístico menor al esperado. La situación genera preocupación entre los empresarios del sector, que consideran esta fecha como uno de los primeros indicadores de cara al verano 2026-2027.

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De acuerdo con las mediciones de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), las reservas comenzaron con niveles moderados y quedaron condicionadas por las lluvias, el frío y la falta de sol. Incluso, algunos visitantes cancelaron sus estadías debido al pronóstico meteorológico, lo que afectó las expectativas iniciales.

El presidente de la entidad, Hernán Szkrohal, explicó que los establecimientos aguardaban contrataciones de último momento para mejorar los porcentajes durante el feriado del lunes 12 de octubre.

Sin embargo, la situación no es uniforme. Mientras algunos hoteles registran una demanda considerable gracias a la llegada de contingentes, otros dependen principalmente de turistas individuales y presentan niveles de ocupación más bajos.

Entre los casos relevados, el Hotel Europa, de dos estrellas, proyectó una ocupación del 55%, con reservas concentradas durante los días previos. Por su parte, el Hotel Vip's, de tres estrellas, alcanzó el 99%, aunque aproximadamente la mitad de sus huéspedes corresponde a grupos. Si se considera únicamente la demanda individual, el porcentaje desciende al 40%.

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A las dificultades para atraer visitantes se suman los elevados costos operativos que deben afrontar los establecimientos durante todo el año. Desde el sector señalaron que algunos hoteles permanecieron cerrados durante mayo, junio y julio debido a la escasa demanda y a los gastos necesarios para mantenerlos en funcionamiento.

Entre los principales costos mencionaron las tasas municipales, el servicio de recolección de residuos mediante contenedores privados y las facturas de electricidad, que continúan representando una carga económica incluso durante los períodos de menor actividad.

Otro de los desafíos es la competencia con los departamentos de alquiler temporario, ofrecidos a través de plataformas digitales. Los empresarios señalaron que una habitación de hotel para dos personas puede costar alrededor de $70.000, mientras que por un valor similar es posible alquilar un departamento con capacidad para cuatro huéspedes, aunque sin los mismos servicios.

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La situación también genera interrogantes sobre la próxima temporada de verano. Si bien comenzaron a registrarse consultas para enero y febrero, muchas todavía no se transformaron en reservas confirmadas.

En este contexto, los operadores turísticos remarcan que la rentabilidad de la actividad no puede depender exclusivamente de los meses centrales del verano. Octubre, noviembre, diciembre y marzo resultan fundamentales para sostener el funcionamiento de los establecimientos y garantizar la continuidad laboral.

Entre los factores que podrían influir en la próxima temporada aparecen el clima, el tipo de cambio y la competencia de destinos internacionales, especialmente Brasil.

De todos modos, la llegada de los Juegos Bonaerenses representa una oportunidad para incrementar la ocupación durante las próximas semanas, principalmente en aquellos establecimientos que trabajan con delegaciones y contingentes.

Pese a ello, algunos empresarios no descartan volver a cerrar sus hoteles hasta diciembre si la demanda continúa siendo insuficiente para cubrir los gastos.

Así, el fin de semana largo de octubre deja un panorama de expectativas moderadas para el turismo marplatense, con una actividad que busca recuperarse antes de la temporada alta y enfrenta el desafío de atraer visitantes durante todo el año.