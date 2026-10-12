El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio a conocer parte de su programación fuera de competencia, con una selección que reúne estrenos internacionales, producciones argentinas y propuestas gratuitas para el público.

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El encuentro se desarrollará del 5 al 15 de noviembre, mientras que la programación completa y los títulos seleccionados para las cinco competencias se anunciarán el 19 de octubre en el Palacio Libertad.

Grandes nombres y nuevas miradas

Dentro de Panorama, la sección Autores presentará La venus electrique, de Pierre Salvadori, que inauguró el Festival de Cannes, y Paper Tiger, la nueva película de James Gray, protagonizada por Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller.

También se proyectará Gentle Monster, de la austríaca Marie Kreutzer, con Léa Seydoux y Catherine Deneuve, y The Only Living Pickpocket in New York, de Noah Segan, encabezada por John Turturro junto a un elenco que incluye a Giancarlo Esposito, Steve Buscemi, Jamie Lee Curtis y Tatiana Maslany.

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La selección se completa con el documental Rehearsals for a Revolution, de Pegah Ahangarani; Frosted Window, de Kim Jong-Kwan; Se busca, de Kenya Márquez; y la producción argentina La revista del Cervantes: el documental, de Gonzalo Demaría.

Por su parte, Nuevos Autores incluirá Club Kid, el debut como director del comediante Jordan Firstman, quien también protagoniza la película junto a Cara Delevingne. La historia sigue a un hombre inmerso en la vida nocturna de Nueva York que descubre que tiene un hijo de diez años.

En esta sección también habrá un estreno mundial: The Stars, The Boy and The Piano, de la taiwanesa Hsie Chi-Wen, inspirada en la historia real de un músico con autismo. Se sumarán Solidarity, de Dustin Brown; Pacífico, de Riccardo Gabrielli; y Fatima & Yolanda, de Renata Di Carmo y Marcela Mariz.

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Propuestas para explorar otras formas de cine

La sección Estados Alterados reunirá películas que experimentan con nuevas formas y universos cinematográficos. Entre ellas estará Helmut: The Ice and the Transitory Eternity, el debut como director del pintor argentino Helmut Ditsch, quien además participa como protagonista y compositor de la banda sonora.

También se presentarán Atlantic Rhapsody, de Zhong Kaifen, ganadora del Festival de Shanghai, y Recrucified, de Theo Papadoulakis. Esta última propone una historia ambientada en un futuro distópico, basada en una obra del escritor Nikos Kazantzakis.

Cine argentino gratis y al aire libre

El festival volverá a ofrecer funciones gratuitas al aire libre en Villa Ocampo, con una selección de películas argentinas estrenadas durante 2026.

Entre los títulos anunciados figuran La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, escrita por Benjamín Naishtat a partir de cuentos de Mariana Enriquez; y Parque Lezama, de Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

También se proyectarán El partido, de Santiago Franco y Juan Cabral, premiada en la edición anterior del festival; Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid, con Ricardo Darín y Diego Peretti; Pepita la pistolera, de Lucía Puenzo, con Luisana Lopilato y Marcelo Subiotto; y Yo, Narciso, de Adrián Suar, protagonizada por Natalia Oreiro y el propio director.

Homenajes a tres trayectorias

La programación incluirá proyecciones al aire libre y funciones especiales en salas para celebrar a Emilio Kauderer, Alejandro Agresti y Natalia Oreiro, quienes recibirán el Astor a la Trayectoria.

Para reconocer al compositor Emilio Kauderer se exhibirá Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, cuya banda sonora lleva su firma. El homenaje a Alejandro Agresti contará con la proyección de El acto en cuestión.

En el caso de Natalia Oreiro, la película elegida será Gilda, no me arrepiento de este amor, dirigida por Lorena Muñoz, en reconocimiento a su recorrido como actriz y cantante.