El programa “Me Cuido y Te Cuido” alcanzó su encuentro número 100 en General Pueyrredon, consolidándose como una propuesta de educación vial que busca fomentar el respeto, la convivencia y el cuidado de la vida a través del juego y la participación.

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La iniciativa, impulsada desde 2022 en el marco de la Comisión Asesora de Seguridad Vial (CASV), está destinada principalmente a niños del nivel inicial y primer ciclo de la escuela primaria, aunque con el paso del tiempo incorporó actividades dirigidas a adolescentes, estudiantes universitarios y adultos.

De los 100 encuentros realizados, 88 correspondieron a las jornadas “Me Cuido y Te Cuido” y 12 a los talleres “ABC de la Convivencia y el Respeto”, una propuesta que amplía los contenidos hacia cuestiones vinculadas con la movilidad sostenible, la legislación y la responsabilidad ciudadana.

Desde su implementación, el programa trabajó junto a 74 escuelas y jardines de infantes, de los cuales 16 pertenecen a la gestión municipal, 22 a la provincial y 36 al ámbito privado. Además, participaron 26 instituciones, organismos y empresas de la sociedad civil.

En cuanto a los espacios utilizados, 64 encuentros se desarrollaron en establecimientos educativos, 20 en plazas y espacios públicos y otros 16 en polideportivos municipales, universidades, ferias y empresas. Del total de actividades, 75 se realizaron en turno simple y 25 en doble turno.

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Uno de los principales ejes del programa es enseñar seguridad vial mediante experiencias lúdicas. Para ello, se utilizan circuitos itinerantes, recorridos para aprender a circular en bicicleta, laberintos de señales de tránsito y estaciones de preguntas y respuestas sobre movilidad urbana.

Estas actividades también se desarrollan en espacios como el Jardín Municipal Nº 1 y Plaza Mitre, donde los participantes pueden incorporar conocimientos sobre las normas de circulación, el respeto hacia los demás y la importancia de desplazarse de manera segura.

Por su parte, los talleres destinados a estudiantes de los niveles primario, secundario y universitario, así como a integrantes de instituciones y empresas, abordan temáticas relacionadas con infraestructura vial, legislación, control, sustentabilidad ambiental y ciudades centradas en las personas.

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La propuesta se complementa con las charlas “Hacia una cultura ciclista que cuide la vida”, orientadas principalmente a estudiantes universitarios, con el objetivo de promover el uso responsable de la bicicleta y fortalecer la movilidad activa.

Desde el Municipio destacaron que el programa busca superar la enseñanza tradicional de las normas de tránsito para impulsar una cultura de convivencia basada en el respeto, la prevención y la responsabilidad compartida.

Las instituciones educativas, organizaciones y empresas interesadas en recibir una jornada o solicitar más información pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].