Mar del Plata conmemora este lunes 12 de octubre el Día de la Hispanidad con un amplio programa de actos institucionales y encuentros culturales organizados por el Viceconsulado Honorario de España, a cargo de Claudia Álvarez Argüelles, en conjunto con los centros regionales de la ciudad y la zona.

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La celebración busca reivindicar el acervo cultural, el trabajo y el legado de la inmigración española en la configuración de la identidad marplatense.

El cronograma oficial comenzó esta mañana en la Plaza San Martín con el tradicional homenaje al General Don José de San Martín. Tras el acto inicial, las autoridades, representantes diplomáticos e integrantes de la colectividad se movilizaron hacia la Plaza Colón para rendir tributo a la Reina Isabel la Católica.

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La jornada continuará este mediodía en la sede del Centro Gallego con el habitual almuerzo de camaradería, marco en el cual se hará entrega del Premio “Quijote 2026” a Florencio Aldrey, director del Multimedios La Capital. La distinción, instituida en 2015, reconoce a personalidades e instituciones que promueven valores de honestidad, constancia y compromiso social en favor de la comunidad.

En esta edición, el galardón destaca el recorrido empresarial y periodístico de Florencio Aldrey, su constante aporte al desarrollo de Mar del Plata y sus profundas raíces familiares ligadas a Galicia, afianzando los puentes culturales entre ambas naciones.

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Al respecto, la vicecónsul honoraria de España, Claudia Álvarez Argüelles, destacó la vigencia de la huella hispana en la ciudad y subrayó la importancia de “seguir trazando lazos entre ambos continentes”.

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