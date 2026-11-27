El cuerpo de una beba de aproximadamente un mes fue encontrado en una obra en construcción del sector de Playa Los Lobos, en el sur de Mar del Plata. Por el hecho hay una persona detenida y la causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Miramar.

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La investigación se inició el lunes por la madrugada, cuando dos menores de edad que se encontraban en el Hospital Municipal Marino Cassano de Miramar se retiraron del establecimiento sin contar con el alta médica ni la autorización de su madre. Según trascendió, ambas tenían retraso madurativo: una estaba embarazada y la otra tenía a su cargo una beba de menos de un mes.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, las autoridades aguardaban la realización de diligencias para determinar si alguna de las menores había sido víctima de abuso. Tras abandonar el hospital, ambas fueron buscadas en domicilios donde solían permanecer junto a otros integrantes del grupo familiar, pero inicialmente no pudieron ser localizadas.

Finalmente, las dos menores fueron encontradas durante la noche en Mar del Plata. Sin embargo, la beba no estaba con ellas, por lo que se desplegó un rastrillaje que terminó con el hallazgo del cuerpo en una construcción de Playa de los Lobos, en el sector comprendido entre las calles Las Almejas y Los Nautilos.

La Fiscalía dispuso avanzar con las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Si bien todavía se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte, la investigación fue caratulada como homicidio agravado por alevosía y ya cuenta con una persona detenida.

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En paralelo, interviene el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño para asistir a los otros menores que integraban el grupo familiar. Los investigadores buscan establecer los vínculos entre las personas involucradas y reconstruir las circunstancias en las que murió la pequeña.