Unas 20 mil personas participaron este jueves de una nueva edición del Festival Yeca, que se desarrolló sobre calle Córdoba, entre Alvarado y San Lorenzo. Con entrada libre y gratuita, la iniciativa convocó a vecinos y turistas con una propuesta que combinó comercio, gastronomía y actividades culturales.

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La jornada contó con espectáculos en vivo de Panal Raggae, Costumbres Argentinas y La Marvel, además de la participación de una murga y de la DJ Clarita G. El escenario principal estuvo ubicado en la esquina de Córdoba y Alvarado.

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También hubo una feria de emprendedores, propuestas recreativas y un espacio infantil con inflables. Los comercios adheridos ofrecieron promociones y distintas alternativas gastronómicas, tanto para consumir en los locales como para llevar.

El Festival Yeca busca impulsar la actividad comercial y gastronómica de distintos sectores de Mar del Plata, a través de encuentros que suman propuestas culturales y recreativas en la vía pública.

La próxima edición se realizará el viernes 4 de diciembre, desde las 20, sobre calle Bernardo de Irigoyen.

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