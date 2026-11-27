Mar del Plata se prepara para disfrutar de un viernes 27 de noviembre con condiciones meteorológicas agradables y temperaturas propias del verano. El ascenso térmico será uno de los protagonistas de la jornada, que anticipa un cierre de mes caluroso.

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Durante las primeras horas del día, la temperatura rondará los 12 y 13 grados, mientras que por la tarde los registros podrían alcanzar los 30 grados, con predominio del sol y escasa nubosidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sector noroeste, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora y posibles ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La humedad relativa promedio rondaría el 66%.

Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente hasta ubicarse cerca de los 21 grados, con cielo despejado y baja probabilidad de precipitaciones.

Las condiciones serán favorables para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda utilizar protección solar y mantener una adecuada hidratación, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol.