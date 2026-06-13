Miles de personas disfrutaron del Festival Yeca en la calle Córdoba
El evento se desarrolló con entrada libre, promociones gastronómicas, shows en vivo, feria de emprendedores y propuestas para toda la familia.
El evento se desarrolló con entrada libre, promociones gastronómicas, shows en vivo, feria de emprendedores y propuestas para toda la familia.
La iniciativa del EMTURyC busca impulsar los centros comerciales a cielo abierto. Participarán la Guardia del Mar, murgas locales y habrá un sector infantil y ferias de emprendedores.
Este viernes, entre Bolívar y Rivadavia, habrá espectáculos, promociones gastronómicas, actividades para niños y shows en vivo.
Se trata de una serie de actividades coordinadas por el Ente Municipal de Turismo y Cultura. La versión infantil del Festival YECA se llevará a cabo en Plaza Mitre y Plaza España.
Habrá descuentos en gastronomía, tragos y cervezas, shows musicales para toda la familia, DJ’s, feria de emprendedores, la actuación de la Guardia Nacional del Mar, maquillaje artístico y otras sorpresas.
Se desarrollará este martes desde las 20 hasta la medianoche.