Vuelve el Festival Yeca con shows en vivo y propuestas gastronómicas a la calle Olavarría
La iniciativa del EMTURyC busca impulsar los centros comerciales a cielo abierto. Participarán la Guardia del Mar, murgas locales y habrá un sector infantil y ferias de emprendedores.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) realizará una nueva edición del Festival Yeca este viernes 24, de 20:00 a 23:30, sobre la calle Olavarría, entre Roca y Rawson, con espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y actividades recreativas destinadas a vecinos y turistas.
La jornada se desarrollará con una variada oferta que incluirá tres escenarios, ferias de emprendedores y un sector dedicado al público infantil. Además, contará con la participación especial de la Guardia del Mar y distintas murgas de la ciudad.
En el Escenario 1, ubicado en Olavarría (entre San Lorenzo y Avellaneda), la actividad comenzará a las 20:00 con el DJ Facu La Bella. Luego, a las 21:00, se presentará Equinoxio con un tributo a Red Hot Chili Peppers, y el cierre será a las 22:30 con la DJ Lara Barchetta.
En el Escenario 2, emplazado en Olavarría y Alvarado, se presentará el DJ Zeque Espósito a las 20:00, mientras que a las 22:00 subirá al escenario la banda Paguen el Monotributo con un repertorio de clásicos y hits.
Por su parte, el Escenario 3, ubicado en Olavarría (entre Rawson y Garay), iniciará su programación a las 20:00 con Rama Santana y su propuesta de reggae. A las 21:00 será el turno de Río Trío con covers, y el cierre estará a cargo de los DJs Clarita G y José Pascutto desde las 22:00.
Desde la organización recordaron que no habrá modificaciones en los recorridos del transporte público de pasajeros, ya que las calles por donde circulan los colectivos no serán interrumpidas.
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