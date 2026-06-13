Miles de personas participaron este viernes de una nueva edición del Festival Yeca, que se desarrolló sobre la calle Córdoba, en el sector comprendido alrededor de la intersección con Alvarado, con entrada libre y gratuita y una amplia propuesta gastronómica, cultural y recreativa.

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El evento, impulsado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), tuvo como objetivo potenciar el desarrollo comercial y gastronómico de la zona, ofreciendo además música en vivo, feria de emprendedores y un espacio infantil destinado a los más chicos.

Durante la jornada, marplatenses y turistas pudieron disfrutar de promociones especiales en los comercios adheridos, con opciones tanto para consumir en el lugar como en modalidad al paso y para llevar.

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“Es importante destacar la presencia de la gente en este evento que crece edición tras edición. Hubo filas para poder entrar a los distintos bares y restaurantes de la zona. Y una gran cantidad de artistas locales que hicieron bailar y disfrutar a todos los presentes”, señaló el presidente del EMTURyC, Diego Juárez.

Las propuestas artísticas incluyeron presentaciones de Plan Dental, Mahalo Cumbia y Espósito Brothers, además de la murga La Venganza de los Pobres y la Guardia Nacional del Mar.

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Además, el evento contó con un espacio especialmente diseñado para el público infantil y una feria de emprendedores, consolidándose como una propuesta integral para toda la familia.