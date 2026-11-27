La empresa WAM estuvo presente en la segunda edición del Bureau Match Day, una jornada de trabajo en el Nuevo Hotel Ostende, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1737, en Mar del Plata.

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La actividad propuso conversar sobre los desafíos del sector, identificar intereses en común y explorar oportunidades de negocio conjunto entre las organizaciones vinculadas al turismo de eventos. La agenda se centró en posibles iniciativas para los primeros seis meses de 2027.

La jornada contó con la moderación de Juliana Maíz Casas, autora del libro El desafío del hacer.

Hernán Ituarte, del área comercial de WAM, destacó el rol del Buró para acercar a empresas e instituciones. “El Buró es mucho más que un espacio de encuentro entre empresas e instituciones. Es una oportunidad para conocernos, generar vínculos, entender qué hace cada uno y, fundamentalmente, descubrir cómo podemos complementarnos”, señaló.

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Sobre el potencial de Mar del Plata, Ituarte agregó que “muchas veces las oportunidades están más cerca de lo que pensamos”. También planteó que hace falta “conocernos más, trabajar en conjunto y dejar de vernos solamente como empresas o sectores individuales para empezar a pensarnos como parte de un mismo destino”.

El representante de WAM también se refirió al impacto de los encuentros en la actividad local. “Desde mi lugar, considero que el turismo de reuniones y eventos es una gran oportunidad para toda la ciudad, porque no solamente beneficia a quienes participan directamente de un evento, sino que genera movimiento y trabajo para muchísimas actividades”, explicó.

Ituarte subrayó que el Buró permite “compartir ideas, generar confianza y transformar contactos en proyectos concretos”. Y concluyó: “No tengo dudas de que cuando trabajamos juntos, Mar del Plata tiene mucho más para ofrecer”.

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