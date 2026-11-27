La Municipalidad de General Pueyrredon intimó a las empresas de transporte público de pasajeros a renovar las unidades que superen los 10 años de antigüedad y retirarlas de circulación antes del 31 de diciembre. La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Transporte y establece que, desde el 1° de enero de 2027, todos los colectivos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

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A partir de la notificación, las compañías tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar un plan de renovación de sus flotas. El documento deberá incluir el detalle de los vehículos que incorporarán, los títulos o contratos de compra, las facturas proforma y las fechas estimadas en las que estarán habilitados para prestar servicio.

La disposición también exige que cada línea cuente con el parque móvil mínimo y la reserva operativa previstos en la Ordenanza 16.789. Una vez vencido el plazo establecido, los colectivos que excedan la antigüedad permitida quedarán excluidos del parque móvil habilitado para circular.

La decisión del gobierno de Guillermo Montenegro se conoce cinco meses después del trágico accidente ocurrido el 22 de junio, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, subió a la vereda y atropelló a varias personas que esperaban en una parada ubicada en el sector de Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, junto al Skate Park Bristol. Como consecuencia del hecho murió Guadalupe Merlos, de 18 años, mientras que otras personas resultaron heridas.

Entre los lesionados estuvo Thiago Vera, de 19 años, quien permaneció internado en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos. En el marco de la investigación judicial, el chofer sostuvo que el colectivo se había quedado sin dirección de manera repentina. La causa tramita en la UFI N° 11 y contempla los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

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Según las pericias mecánicas difundidas sobre el vehículo involucrado, se detectó la rotura de una rótula vinculada al mecanismo de dirección, presuntamente relacionada con falta de mantenimiento, mientras que el sistema de frenos funcionaba correctamente. Todavía resta determinar mediante la pericia accidentológica a qué velocidad circulaba la unidad al ingresar a la dársena.

La intimación municipal también contempla sanciones para las empresas que incumplan las condiciones del servicio. De acuerdo con el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones, las multas podrían alcanzar los 50.000 boletos planos por cada colectivo fuera de regla y, en determinadas circunstancias, incluso derivar en la caducidad de la concesión.

El régimen establece además que las sanciones se calcularán sobre el valor del boleto vigente al momento del pago y podrán incrementarse un 25% desde la segunda reincidencia, con un aumento adicional del 20% por cada nueva reiteración, dentro de los límites previstos.