El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar E. Alende realizará el próximo martes 1 de diciembre una jornada abierta de concientización, prevención y diagnóstico temprano del VIH, en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, destinada a toda la comunidad de Mar del Plata y la región.

Ads

Puede interesarte

La actividad se desarrollará bajo la consigna de ONUSIDA de este año, “Acabar con el sida comienza con el acceso”, y buscará promover el acceso a la información, los cuidados y el diagnóstico oportuno, además de generar conciencia sobre una epidemia que continúa vigente.

El cronograma comenzará a las 8.30, en el salón de actos de la planta baja del hospital, con un conversatorio abierto para pacientes, trabajadores de la salud y vecinos. Posteriormente, entre las 9.30 y las 11, se realizarán testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH y sífilis en el hall central del HIGA y en la UPA Alende.

Durante la jornada también se entregará folletería informativa y preservativos, como parte de las acciones de prevención y promoción de la salud.

“Es fundamental que la sociedad en su conjunto tome dimensión de cómo el VIH atraviesa la vida cotidiana de las personas, porque solo derribando el estigma y la discriminación vamos a lograr mejorar la calidad de vida de quienes conviven con el virus”, señaló Mariana Hualde, jefa de la Sala de Infectología del HIGA Alende.

Ads

La especialista destacó además que sostener esta iniciativa durante más de 20 años en el hospital público reafirma la importancia del acceso a la información, el testeo a tiempo y el tratamiento integral como herramientas fundamentales para cuidar a la comunidad.

La propuesta es organizada por la Sala de Infectología junto al Servicio Social, el Consultorio de Diversidad, Laboratorio, Farmacia, el Servicio de Área Programática y Redes en Salud, Atención a la Comunidad, voluntarios y organizaciones no gubernamentales, en una iniciativa que busca reforzar el rol del hospital público en la promoción de derechos y el acceso a la salud.