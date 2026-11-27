La investigación por el violento asalto a una mujer de 88 años en Punta Mogotes avanzó con las primeras declaraciones de los acusados. El fiscal Walter Martínez Soto confirmó que el adolescente de 17 años, detenido junto a otros cuatro jóvenes, se negó a declarar y que durante este viernes serán indagados los mayores de edad.

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“Al joven en el día de ayer a la noche se le tomó declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. Se negó a prestar declaración”, explicó el fiscal, en diálogo con El Marplatense. Además, señaló que solicitó su detención y que espera una resolución judicial sobre esa medida.

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Martínez Soto adelantó que, una vez reunidos los elementos de la investigación, solicitará la prisión preventiva. “Suponemos que hay entidad suficiente como para pedir una medida de prisión preventiva, que vamos a hacer en los próximos días”, sostuvo.

El hecho ocurrió el jueves por la mañana, cuando cinco delincuentes sorprendieron a la víctima mientras ingresaba a su vivienda, en inmediaciones de Lebensohn y Pacheco. La arrastraron por el piso, la golpearon y la ataron a una silla mientras exigían dinero. Finalmente, se llevaron más de dos millones de pesos, los ahorros de la mujer.

La llegada de la Policía, alertada por un llamado al 911, frustró la fuga. Dos sospechosos fueron reducidos dentro de la propiedad y los otros tres cuando intentaban escapar por los fondos. Entre los detenidos hay cuatro jóvenes de entre 20 y 24 años y un adolescente de 17, que tenía un pedido de captura vigente en una causa en la que se investiga un homicidio.

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