El comercio exterior del Puerto de Mar del Plata registró una caída del 80%, en un escenario marcado por la pérdida de servicios marítimos y la salida de mercadería por otras terminales. Así lo explicó Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional, quien reconoció las dificultades para revertir la tendencia.

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“Hay dos o tres factores: la opción de sacar la carga por la Ruta 2 hacia otros puertos, que la naviera que viene a Mar del Plata, sobre todo Maersk, dejó de venir en los últimos meses, y una decisión empresarial local de exportar desde otras terminales”, señaló en diálogo con El Marplatense.

Uno de los antecedentes es la salida de CMA-CGM, que dejó de operar en el puerto el año pasado al no alcanzar el volumen de contenedores previsto. A eso se suman las demoras de Lamb Weston para desarrollar su producción a gran escala en Mar del Plata y comenzar a exportar desde la ciudad.

La planta de la firma estadounidense, dedicada a la producción de papas prefritas y congeladas, fue inaugurada en el Parque Industrial en octubre de 2025. Aunque la empresa había anunciado que podría exportar hasta 120 contenedores mensuales desde el puerto local, su mercadería continúa saliendo por camión.

Gutiérrez lamentó la situación y destacó las inversiones realizadas para fortalecer la operatoria. “Desde el puerto se hicieron obras de infraestructura muy importantes para desarrollar el comercio exterior y otras acciones para consolidar un puerto multimodal”, sostuvo.

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En ese sentido, mencionó las inversiones en dragado y los trabajos vinculados a la futura demolición de la galería de granos, que permitirán ampliar los espacios operativos. “Ojalá podamos revertir esta situación que se viene dando en estos meses”, concluyó.

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