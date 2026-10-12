Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios al PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas, que comenzará este martes 13 de octubre y se extenderá hasta el viernes 16. La medida podría generar complicaciones en la atención de jubilados y pensionados de Mar del Plata, quienes deberán confirmar la disponibilidad de sus profesionales antes de concurrir a los consultorios.

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La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), en medio de un conflicto por el retraso de los honorarios y el incremento de los costos necesarios para sostener las prestaciones médicas y odontológicas.

El principal reclamo está relacionado con la actualización de las denominadas cápitas, es decir, los montos fijos mensuales que el organismo paga a los profesionales por cada afiliado asignado.

Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2.700 por paciente y solicitan elevar esa cifra a $4.500, lo que representa un incremento cercano al 67%. En tanto, los odontólogos reciben $374 por afiliado y reclaman una actualización que lleve ese valor a entre $1.500 y $3.000.

Desde la asociación sostienen que los ingresos reales de los profesionales se redujeron a la mitad desde abril, situación que atribuyen a la pérdida de poder adquisitivo y al encarecimiento de los insumos utilizados en los consultorios.

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La medida se produce después de otro paro de 72 horas realizado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, sin que se alcanzara una solución al conflicto.

Durante los cuatro días de protesta, los profesionales que adhieran suspenderán los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales.

Sin embargo, se informó que se mantendrán las guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica, con el objetivo de garantizar la asistencia ante situaciones que requieran atención inmediata.

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El impacto concreto dependerá de la adhesión de cada prestador, por lo que no necesariamente todos los consultorios interrumpirán sus actividades.

Ante este escenario, los afiliados de PAMI en Mar del Plata que tengan turnos entre el martes 13 y el viernes 16 deberán comunicarse previamente con sus médicos u odontólogos para confirmar si serán atendidos o si tendrán que reprogramar sus consultas.

Por su parte, desde PAMI señalaron que mantienen abiertas las instancias de diálogo con las entidades profesionales y que existe el compromiso de continuar revisando los valores de las prestaciones dentro de las posibilidades presupuestarias del organismo.

Mientras continúan las negociaciones, el conflicto vuelve a generar incertidumbre entre los jubilados y pensionados que dependen de la cobertura para acceder a controles médicos, tratamientos y seguimiento de enfermedades.