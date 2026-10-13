Después de su paso por el Museo MAR de Mar del Plata, la exposición “Vidas Submarinas: ciencia, arte y soberanía” comenzará este martes 13 de octubre una nueva etapa que la llevará por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa recupera los descubrimientos de la expedición científica que cautivó al país en 2025 y que tuvo como protagonista a la popular “estrella culona”.

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La propuesta ya pasó por tres espacios culturales: el Museo MAR, el Teatro Argentino de La Plata y la República de los Niños. En conjunto, más de 75.000 personas recorrieron la exhibición, que ahora busca acercar el conocimiento sobre las profundidades del océano a nuevas localidades bonaerenses.

La primera parada será en la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué 1224, partido de Almirante Brown. Allí permanecerá desde el martes 13 hasta el jueves 22 de octubre, con entrada libre y gratuita. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 8.30 a 16.30, y los sábados, de 10 a 18.

Posteriormente, durante octubre, noviembre y diciembre, la muestra continuará su recorrido por Escobar, Tandil, General San Martín y Luján, aunque todavía no se informaron las fechas específicas de cada presentación.

La exposición está inspirada en la expedición “Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV”, desarrollada entre julio y agosto de 2025 por investigadores del CONICET. Aquella campaña permitió explorar ecosistemas de las profundidades del mar argentino y despertó un enorme interés público gracias a las transmisiones en vivo de los trabajos científicos.

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Entre las imágenes que se viralizaron apareció una particular estrella de mar anaranjada, bautizada popularmente como “estrella culona” por su apariencia, que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos de la exploración.

La exhibición propone recuperar aquella experiencia mediante recursos audiovisuales, fotografías, instalaciones escenográficas y una cabina inmersiva, que permite a los visitantes acercarse de manera sensorial al ambiente submarino.

El recorrido está organizado alrededor de tres ejes: el conocimiento científico, la experimentación sensorial y las actividades educativas. También incluye un espacio donde el público puede dejar mensajes destinados a los investigadores que participaron de la campaña.

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Además, habrá talleres gratuitos para estudiantes, con inscripción previa. Los niños de entre 5 y 10 años podrán participar de actividades con arena cinética y propuestas de fabricación de hallazgos mediante materiales sustentables, mientras que los chicos de 7 a 12 años tendrán acceso a talleres de robótica.

La iniciativa busca despertar vocaciones científicas, difundir el trabajo de los investigadores argentinos y promover el conocimiento de la biodiversidad marina, especialmente entre los más jóvenes.

De esta manera, una experiencia científica que tuvo como escenario las profundidades frente a Mar del Plata continúa expandiendo su alcance, llevando a distintas ciudades bonaerenses los descubrimientos y las imágenes que despertaron la curiosidad de miles de argentinos.