El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon convocó a una Asamblea General Extraordinaria para el jueves 15 de octubre de 2026, a las 17, en su sede gremial de Moreno 4359. Durante el encuentro, los afiliados podrán debatir y votar el proyecto de modificación del Estatuto Social, una iniciativa que busca adaptar la organización a las nuevas necesidades del trabajo municipal y avanzar hacia un sindicato más moderno, democrático y participativo

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La propuesta, elaborada por la Comisión Directiva, contempla una serie de modificaciones destinadas a fortalecer la vida institucional del gremio. Entre los principales puntos se encuentra la incorporación de herramientas de consulta y voto electrónico para ampliar la participación de los afiliados en determinadas decisiones, así como la posibilidad de que los jubilados puedan integrar los órganos de conducción en las mismas condiciones que los trabajadores activos. También se prevé la creación de nuevas secretarías para ampliar la representación de los distintos sectores.

Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a la defensa de la carrera municipal, mediante un área específica dedicada a concursos, ascensos, escalafones, bonificaciones y mejoras salariales. A su vez, se propone fortalecer la capacitación sindical y profesional a través de un Instituto de Formación Sindical y un Centro de Capacitación Integral, con actividades destinadas a los afiliados y sus familias. La reforma también contempla el impulso de áreas vinculadas con la cultura, el deporte, el turismo, la salud y el desarrollo humano.

En materia de transparencia y modernización, la iniciativa establece mecanismos para informar periódicamente a los afiliados sobre la actividad gremial y la administración de los recursos del sindicato. Además, incorpora herramientas tecnológicas y estadísticas laborales, junto con la creación de un Observatorio de Empleo, con el objetivo de contar con más recursos para analizar la realidad de los trabajadores municipales y fortalecer la defensa de sus derechos.

Uno de los aspectos destacados de la reforma es la propuesta del secretario general del STM, Daniel Zacarías, de limitar su propia reelección al frente de la organización. Según expresó, la medida apunta a promover la renovación de las conducciones y generar oportunidades para nuevos dirigentes. “Queremos un sindicato más democrático, moderno y representativo, ser progresista desde la palabra y desde los hechos, por eso, como acto político y de democracia sindical, he propuesto limitar la reelección de la Secretaría General que ocupo, para favorecer la renovación y potenciar a los nuevos dirigentes”, sostuvo.

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Desde el STM convocaron a todos los afiliados y afiliadas a participar de la asamblea, en la que se pondrá a consideración el proyecto de reforma estatutaria. La iniciativa busca establecer nuevas herramientas de participación, fortalecer la representación gremial y preparar al sindicato para responder a los desafíos actuales y futuros del empleo municipal. El encuentro se realizará el jueves 15 de octubre, a las 17, en la sede de Moreno 4359, en General Pueyrredon.

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