Las ventas en los comercios de Mar del Plata registraron una caída promedio del 4,2% en unidades durante el fin de semana largo de octubre, en comparación con el mismo período de 2025. El relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) reflejó que la llegada de visitantes no se tradujo en un incremento significativo del consumo.

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El informe fue elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la entidad, a partir de una muestra de comercios de distintos rubros y centros comerciales a cielo abierto de la ciudad.

En cuanto a las expectativas previas, el 42,8% de los comerciantes encuestados aseguró que no logró cumplirlas, mientras que el 38,8% indicó que las alcanzó parcialmente. Solo el 18,4% afirmó haber obtenido los resultados que esperaba para el período.

La percepción sobre el movimiento turístico también mostró resultados dispares. El 49% calificó la afluencia de visitantes como regular, el 28,6% la consideró buena y el 22,4% restante la evaluó como mala.

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El movimiento de personas tampoco garantizó mejores resultados en los locales. El 40,8% de los comerciantes señaló que vio más gente, pero mantuvo el mismo nivel de ventas, mientras que el 4,1% registró una mayor circulación de público acompañada por una baja en las operaciones. En tanto, el 16,3% afirmó haber recibido más clientes y vendido más, y el 38,8% no advirtió variaciones.

“En el mostrador comercial volvemos a constatar una brecha preocupante entre el paseo y la compra efectiva. El visitante cuidó estrictamente su presupuesto, orientándose a gastos esenciales y recreativos menores”, sostuvo el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

Además, el dirigente empresarial vinculó la caída de las ventas con la pérdida del poder adquisitivo y planteó la necesidad de impulsar medidas de competitividad, financiamiento e incentivos para sostener la actividad de las pequeñas y medianas empresas. El relevamiento incluyó rubros como indumentaria, calzado, tecnología, joyería, óptica, librería, chocolatería y accesorios, entre otros.