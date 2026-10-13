El robo del medidor de gas de la sociedad de fomento del barrio Florencio Ameghino generó preocupación entre los vecinos y complicaciones para el funcionamiento de la institución. Según relató Rubén, representante de la entidad, los responsables dejaron una importante pérdida de gas que obligó a la empresa distribuidora a intervenir para cerrar el suministro.

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“Nos genera un problema enorme porque tenemos tantas actividades en la sociedad de fomento”, explicó el vecino, en diálogo con El Marplatense, quien advirtió que la recuperación del servicio podría demorar más de dos meses.

De acuerdo con su relato, para volver a contar con gas deberán contratar a un gasista matriculado que revise las instalaciones y luego gestionar la habilitación correspondiente ante Camuzzi Gas Pampeana. Ese proceso, sostuvo, implica nuevos gastos y pone en riesgo el desarrollo de las actividades que se realizan en la sede.

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Rubén también señaló que el robo de medidores se repite en distintos barrios y recordó que la institución ya había sufrido la sustracción de un medidor de agua. Además, mencionó que recientemente se habría detenido a personas que robaban dispositivos similares en la zona de Arrué y Moreno, aunque aclaró que no sabe si se trata de los mismos responsables.

“Esto es un robo, no es un problema que tenemos nosotros por algo nuestro”, reclamó el representante de la sociedad de fomento, quien cuestionó que las consecuencias del hecho recaigan sobre una entidad sin fines de lucro.

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Ante esta situación, adelantó que enviará notas a distintas dependencias, incluido el Municipio, para reclamar una respuesta y buscar una solución que permita recuperar el servicio sin prolongar las dificultades para la institución.

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