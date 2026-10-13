Tras el feriado de la víspera, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación del Honorable Concejo Deliberante (HCD) dio inicio formal a la agenda legislativa de la semana. La jornada, desarrollada en el recinto de sesiones, estuvo encabezada por la concejal Melisa Centurión.

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Durante el encuentro, los ediles abordaron un orden del día integrado por diecisiete expedientes en trámite, que incluyeron Proyectos de Ordenanza, Comunicación y Resolución, además de tres notas particulares presentadas por miembros de la comunidad e instituciones de la ciudad.

Entre los pedidos de particulares analizados durante la jornada se destaca la solicitud presentada por Patricia Elina Estupiñan (Nota N° 130/26), orientada a obtener la declaración de Interés para la visita a Mar del Plata del Grupo Etnográfico Raízes de Portugal.

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En la misma línea de reconocimientos culturales y académicos, ingresó la iniciativa impulsada por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Nota N° 136/26), que busca declarar de Interés el corredor artístico de la propia casa de altos estudios.

Por último, cobra relevancia la propuesta formulada por el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata (Nota N° 138/26). La institución solicitó bautizar el predio ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, entre las calles San Martín y Rivadavia, con el nombre de “Skatepark V.G. Ricardo Mario Gurrieri”, como un homenaje al héroe de Malvinas fallecido en combate durante la contienda del 25 de mayo de 1982.

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La reunión contó con la participación activa de los concejales Guido García, Noelia Álvarez Ríos, Eva Ayala, Mariana Cuesta, Ariel Martínez Bordaisco, Vanesa Benavidez y Julián Bussetti.

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