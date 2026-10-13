La Municipalidad de General Pueyrredon rescató a un perro en estado de abandono durante un operativo por maltrato animal realizado en una vivienda de la calle Haras las Biznagas al 200, en el barrio La Herradura.

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El procedimiento estuvo a cargo de la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, junto con personal de la Comisaría Undécima, tras denuncias realizadas por vecinos y por disposición de la Oficina de Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (ODA) de la Fiscalía General.

Durante la inspección, los profesionales constataron que el animal presentaba un cuadro de desnutrición, bajo peso corporal, parasitosis externa y signos severos de descuido sanitario.

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Tras recibir atención clínica veterinaria, el perro fue trasladado a un hogar de tránsito, donde permanecerá mientras se avanza en el proceso para encontrar una familia que pueda brindarle una adopción responsable.

Desde el Municipio recordaron la vigencia de la Ordenanza Nº22.031, que establece las obligaciones sanitarias y de cuidado que deben cumplir las personas responsables de animales domésticos. Además, indicaron que las denuncias penales por maltrato animal pueden presentarse en una sede policial o por correo electrónico.

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