El concejal marplatense Juan Manuel Cheppi participó de la feria internacional de Smart Cities en Shanghai, China, donde presentó las capacidades productivas, turísticas, industriales y tecnológicas de Mar del Plata. Invitado por la Fundación Fundalat, formó parte de un encuentro internacional dedicado al desarrollo de ciudades inteligentes y a la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Bajo el título Mar del Plata, el sueño de los argentinos, Cheppi realizó una presentación en la que destacó el potencial de la ciudad, su puerto, sus universidades, su industria turística y su capacidad para generar conocimiento e innovación.

“Mar del Plata tiene todo para ser una ciudad protagonista en los próximos años. Una ciudad inteligente no es la que más tecnología compra, sino la que mejor conecta sus recursos y capacidades”, expresó Cheppi.

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Durante su visita, también conoció experiencias de ciudades que incorporan inteligencia artificial y nuevas tecnologías para mejorar la gestión urbana, especialmente en materia de seguridad, transporte y servicios públicos.

En ese sentido, el dirigente destacó la importancia de conocer experiencias internacionales que puedan contribuir a encontrar soluciones a los problemas que atraviesa Mar del Plata.

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“Mientras nuestra ciudad enfrenta problemas graves de inseguridad, abandono y deterioro de los servicios públicos, en otras partes del mundo están utilizando la tecnología para dar respuestas concretas a sus vecinos. Tenemos que aprender de esas experiencias y pensar cómo podemos aplicarlas en Mar del Plata”, sostuvo.