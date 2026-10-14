El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), a través de la Biblioteca Parlante, convoca a toda la comunidad a participar de la conmemoración por el Día Mundial del Bastón Blanco, que tendrá lugar este jueves de 10 a 13 en el edificio situado en la intersección de 14 de Julio y Brown, en la Plaza Peralta Ramos.

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La jornada se desarrollará de manera conjunta con diversas instituciones y organizaciones sociales de la ciudad con el propósito de consolidar una red de articulación en la temática y difundir la perspectiva social de la discapacidad.

De la actividad participarán Umasdeca, la Tifloteca, Empujando Límites, la Unión Latinoamericana de Albinismo (filial Mar del Plata), Guiando Raíces, Guías a la Par, la Escuela Nº504 para ciegos y disminuidos visuales, y la EEST Nº3 (extensión 2030).

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Durante el evento, los organizadores promoverán la reflexión en torno al bastón blanco como instrumento fundamental para la orientación, la movilidad y la autonomía personal, abordando además las barreras cotidianas en la vía pública y fomentando buenas prácticas vinculadas a la empatía, el trato adecuado y la asistencia a personas con discapacidad visual.

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