La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Mónica Biasone, celebró hoy la decisión de la Cámara de Diputados de elevar a $11 billones las partidas destinadas a las universidades nacionales en el proyecto de Presupuesto 2027, agradeció el acompañamiento de los bloques legislativos y reclamó que el Senado ratifique la medida.

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“Quiero agradecer a las los diputados que acompañaron esta propuesta y entendieron que las universidades públicas estamos sosteniendo un reclamo que no es solamente de quienes integramos la comunidad universitaria. Estamos defendiendo las condiciones necesarias para seguir enseñando, investigando, formando profesionales y produciendo conocimiento para nuestro país”, afirmó Biasone tras conocerse el resultado de la sesión.

La media sanción se alcanzó durante la madrugada. Si bien el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue aprobado en general por 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, durante el tratamiento en particular el oficialismo no logró sostener el capítulo de financiamiento universitario, que preveía $7,35 billones, y prosperó el texto alternativo impulsado en sintonía con el cálculo del CIN, con 138 votos a favor, 109 en contra y 4 abstenciones.

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A lo largo de la jornada parlamentaria se desarrollaron negociaciones entre autoridades nacionales, legisladores y representantes del sistema universitario, instancia en la que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ofreció sumar $1,5 billones a la pauta original, propuesta que resultó insuficiente frente a los requerimientos presupuestarios relevados por el CIN.

En ese marco, Biasone subrayó el rol institucional del cuerpo de rectores para acercar información técnica al Parlamento: “Este resultado fue producto de un trabajo coordinado de todo el sistema universitario. Los rectores mantuvimos conversaciones con diputados y senadores que nos representan en el Congreso, acercando información y planteando la importancia de contar con los recursos necesarios para el funcionamiento de nuestras instituciones”.

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De cara al próximo paso legislativo en la Cámara alta, la titular de la UNMDP apeló al consenso político en torno al rol social y productivo de la educación pública: “Creo que una gran parte del arco político reconoce la importancia de las universidades públicas argentinas, no solamente como motor de ascenso social, sino también como motor de desarrollo del país. Por eso esperamos que nuestros representantes en el Senado acompañen también este planteo y que el Gobierno respete lo que resuelva el Congreso”.

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Asimismo, la rectora inscribió la votación dentro del equilibrio institucional de la República: “Es un día importante, no solamente para la universidad pública argentina, sino también para la democracia, porque expresa el funcionamiento de la división de poderes y el papel de nuestros representantes legislativos”.

Por último, Biasone sintetizó las expectativas del sistema universitario para el próximo ejercicio fiscal: “Esperamos que el año próximo podamos contar con un presupuesto que permita a las universidades cumplir con su función social: garantizar oportunidades, producir conocimiento, formar profesionales y contribuir al desarrollo de nuestras comunidades y de todo el país”.

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Durante la misma sesión, la oposición también rechazó el articulado original correspondiente a organismos nacionales vinculados con la investigación, la producción y el desarrollo tecnológico, entre ellos el CONICET, el INTA, el INTI y el SENASA, incorporando modificaciones para resguardar sus partidas.