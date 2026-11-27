Mar del Plata se prepara para un nuevo fin de semana con una variada agenda cultural que tendrá como protagonistas al Teatro Colón, Villa Victoria y el Museo Castagnino, con actividades para todos los gustos y edades.

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La programación comenzará este viernes 27, a las 21, en el Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665), con la presentación de “Tango Furia”, una producción de proyección internacional que reunirá a 12 bailarines y cantantes invitados. Las entradas tendrán un valor de $20.000 para el público general y $15.000 para jubilados, residentes y estudiantes.

El sábado 28, a las 20, será el turno de la Orquesta Municipal de Tango, bajo la dirección del maestro Julio Dávila. El acceso costará $7.000, con una tarifa reducida de $5.000.

En tanto, el domingo 29, a las 20, llegará “Noche Flamenca”, encabezada por el bailarín y director Matías Navarro junto al Ballet Mora Triana. Más de 20 artistas subirán al escenario para recrear la tradición artística de Andalucía. Las localidades tendrán un valor de $15.000 y $11.000, respectivamente.

Por otra parte, Villa Victoria será escenario de la 16ª edición de la Feria Verde “El Jardín de los Sentidos”, que se desarrollará el sábado y domingo, de 12 a 19. El encuentro contará con stands y actividades relacionadas con la horticultura, la jardinería y la naturaleza. El precio de las entradas podrá consultarse a través de la cuenta de Instagram @villavictoriamgp.

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Con la llegada de diciembre cada vez más cerca, el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (avenida Colón 1189) inaugurará este sábado su tradicional Feria Navideña, organizada por la Asociación Amigos del Museo.

La iniciativa se extenderá hasta el 22 de diciembre y podrá visitarse todos los días, de 17 a 22, con entrada libre y gratuita.

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