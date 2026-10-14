Mar del Plata se prepara para una nueva edición del Fashion Week Primavera–Verano 2026/2027, que reunirá durante dos jornadas a referentes de la moda nacional, diseñadores independientes, marcas consolidadas y talentos emergentes. La propuesta combinará desfiles, diseño, indumentaria, moda de playa, joyería y espectáculos, con un objetivo solidario: colaborar con la Fundación Hospital Materno Infantil (FUNDAMI).

Ads

Puede interesarte

El encuentro se desarrollará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre y volverá a funcionar como una vidriera para la producción local y nacional. Además de anticipar las tendencias de la próxima temporada, la iniciativa busca impulsar el diseño de autor y visibilizar el trabajo de quienes integran la industria de la moda.

La jornada del sábado contará con la participación de Benito Fernández, Canada Beach, Mimi Bikinis, Madre de Dios, Nia, Palladio New Talents, Sissi by Lola, Iara by Mario Vidal y Andrea Aguirre. También habrá una presentación especial de Anastasia Romanova.

El domingo será el turno de Verónica de la Canal, Compass Jeans, Aghatta Bikinis, Maru Katabian, Thomas Kiss, Passarela by Vanesa Lanza, Palladio New Talents, Mimilú, Cazzaro Joyas, Jesica Córdoba y Gerónimo de la Iglesia, con una nueva presentación especial de Anastasia Romanova.

Ads

La propuesta también busca destacar el aporte económico y creativo de una actividad que reúne a diseñadores, emprendedores, productores, modelos y profesionales vinculados al sector textil. En ese sentido, el Fashion Week apunta a promover el talento marplatense y generar oportunidades de visibilidad para quienes desarrollan sus proyectos en la ciudad.

El componente solidario será otro de los ejes centrales del evento. Los fondos recaudados mediante la venta de entradas y el acompañamiento de patrocinadores y empresas contribuirán a sostener las obras y los proyectos que FUNDAMI impulsa para el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.

Las entradas tendrán un valor de $20.000 por una jornada y de $38.000 para asistir a ambas fechas. De esta manera, el Mar del Plata Fashion Week combinará las tendencias de la temporada primavera-verano con el impulso a la industria de la moda y el compromiso con una institución fundamental para la comunidad.