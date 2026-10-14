La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, finalizó este miércoles su visita a Mar del Plata sin realizar anuncios en materia de seguridad. Durante su paso por la ciudad, mantuvo una reunión con el intendente Guillermo Montenegro y recorrió el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), en una agenda centrada en la coordinación entre Nación y el municipio.

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El encuentro tuvo como eje el despliegue de las Fuerzas Federales en el territorio, las principales problemáticas vinculadas al delito y las prioridades para reforzar las tareas de prevención. Sin embargo, al cierre de la actividad no se comunicaron nuevas medidas, refuerzos operativos ni compromisos específicos para Mar del Plata.

De la reunión participaron también el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; Gustavo Jara, del área de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio, y el diputado nacional Alejandro Carrancio.

Luego, Monteoliva recorrió el COM junto a Montenegro, donde conoció el funcionamiento del sistema de monitoreo y las herramientas tecnológicas que utiliza el municipio para la vigilancia urbana y la respuesta ante incidentes.

La visita se desarrolló bajo el objetivo de fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y la administración local para prevenir y combatir el delito. No obstante, la agenda concluyó sin anuncios oficiales que permitan anticipar cambios concretos en el esquema de seguridad de la ciudad.