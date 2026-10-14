El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata completó el desguace de los buques pesqueros Mr Big y Coral Azul en el varadero de la Base Naval. Los trabajos de corte y reducción a chatarra de ambas embarcaciones inactivas permitieron liberar espacio de amarre para mejorar la operatoria cotidiana de la flota local.

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Con estas intervenciones, el plan de remoción impulsado por el organismo provincial ya suma más de 30 embarcaciones retiradas mediante desguace, hundimiento controlado o remolque hacia otras terminales marítimas.

El presidente del Consorcio, Marcos Gutiérrez, destacó que las tareas permitieron recuperar un total de 1406 metros lineales de espacio frente al muelle, en respuesta a una demanda histórica del puerto marplatense.

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El Mr Big tiene un casco de 46,10 metros de eslora e ingresó al varadero en julio de este año. Por su parte, el Coral Azul supera los 50 metros de longitud y permanecía inactivo desde 2011.

A estas intervenciones se sumará próximamente la remoción del buque Scombrus, cuyo destino será el hundimiento programado en el Parque Submarino Cristo Rey. El proyecto apunta a generar un nuevo atractivo para el buceo deportivo y científico.

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