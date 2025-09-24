muelles amarre

Desguazarán 20 buques abandonados en las aguas del Puerto

A través de un convenio firmado por el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y la Armada Argentina, se buscará recuperar más de 120 metros de amarre. El costo de la obra estará cargo de titulares de esas embarcaciones, entre las que hay buques pesqueros, una draga y tres naves de