muelles amarre

Todo listo para el desguace de otro pesquero: el Puerto ya recuperó más de 1.300 metros de frente de muelles
En este caso se trata del buque “Graciela”, de la empresa Moscuzza, que será reducido a chatarra. Las tareas iniciarán la semana próxima.
En este caso se trata del buque “Graciela”, de la empresa Moscuzza, que será reducido a chatarra. Las tareas iniciarán la semana próxima.
Se trató de un plan de obras que, mediante una licitación, fue adjudicado a la empresa Adwen MDP Obras y Servicios SA.
Finalmente, y tras el pedido de los gremios junto a familiares y del propio Antonio Solimeno, el buque ingresó esta tarde en la estación marítima local. Personal del SAME realizará la revisación y testeo correspondiente a cada uno de los 30 tripulantes de la embarcación.
A través de un convenio firmado por el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y la Armada Argentina, se buscará recuperar más de 120 metros de amarre. El costo de la obra estará cargo de titulares de esas embarcaciones, entre las que hay buques pesqueros, una draga y tres naves de