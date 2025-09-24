El casco del buque “Graciela”, un pesquero que lleva varios años fuera de servicio, ya está en el varadero de la Base Naval Mar del Plata y será el próximo objetivo del plan de retiro de embarcaciones inactivas y recuperación de espacios operativos que el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata lleva adelante.

Esta antigua embarcación tiene 41,1 metros de eslora, 9,2 de manga y 4,1 de calado, y a partir del inicio de la próxima semana será sometido a desguace, labor que implica la preservación de todo equipamiento que pueda tener alguna chance de reutilización y corte y reducción a chatarra de su estructura metálica.

“El plan tiene continuidad y nos ha permitido disponer de más de 1.300 metros de frente de muelles que durante mucho tiempo estuvieron obstruidos por buques que ya no estaban aptos para navegar”, explicó el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez.

Desde esta semana se están alistando condiciones en torno al varadero de la Base Naval Mar del Plata para que, en pocos días, se avance con la primera etapa de desguace del buque “Graciela”, que pertenece a la empresa Moscuzza.

Este plan de recuperación de espacios operativos y frente de muelle atiende una de las principales urgencias que tiene el Puerto de Mar del Plata, que es la disponibilidad de sectores para el amarre de las embarcaciones que se encuentran en plena actividad.

A partir de acuerdo con los dueños de esos cascos, que se deben hacer cargo de los costos de la remoción y disposición final, se instrumentan alternativas según las condiciones que resulten más favorables para cada caso.

La mayoría de las unidades terminaron, como sucederá ahora con el pesquero “Graciela”, reducidos a chatarra mediante desguace, aunque otras han sido remolcadas hacia otros destinos y varias fueron hundidas en el Parque Submarino Cristo Rey, espacio generado frente a la restinga del faro de Punta Mogotes para la práctica del buceo deportivo.