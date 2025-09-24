Moscuzza presentó dos nuevos buques pesqueros

Se trata del “José Marcelo” y el “Graciela I”. Los buques fueron fabricados en el Astillero Armon de Vigo, España. José Moscuzza, titular de la empresa resaltó el avance a través de los años de "una empresa que da trabajo a cientos de marplatenses". Por su parte, el subsecretario de pesca de la naci