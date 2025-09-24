Todo listo para el desguace de otro pesquero: el Puerto ya recuperó más de 1.300 metros de frente de muelles
En este caso se trata del buque “Graciela”, de la empresa Moscuzza, que será reducido a chatarra. Las tareas iniciarán la semana próxima.
En este caso se trata del buque “Graciela”, de la empresa Moscuzza, que será reducido a chatarra. Las tareas iniciarán la semana próxima.
"El municipio no hace nada para que esto cambie, uno siente que no quieren tener un equipo en Mar del Plata en Primera", dijo José Moscuzza (h), vicepresidente del club portuense. Por tener inhabilitado el sector techado, el club marplatense se perdió de ganar "más de 40 millones de pesos" en el par
Se trata del “José Marcelo” y el “Graciela I”. Los buques fueron fabricados en el Astillero Armon de Vigo, España. José Moscuzza, titular de la empresa resaltó el avance a través de los años de "una empresa que da trabajo a cientos de marplatenses". Por su parte, el subsecretario de pesca de la naci