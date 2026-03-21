desguace de barcos

Retiro de barcos inactivos: el puerto recuperará 1600 metros de muelle
Se confirmaron nuevas intervenciones durante el año. Se sumarán a los retiros realizados en 2025 mediante desguace, traslado y hundimiento de embarcaciones.
Se confirmaron nuevas intervenciones durante el año. Se sumarán a los retiros realizados en 2025 mediante desguace, traslado y hundimiento de embarcaciones.
En este caso se trata del buque “Graciela”, de la empresa Moscuzza, que será reducido a chatarra. Las tareas iniciarán la semana próxima.
A través de un convenio firmado por el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y la Armada Argentina, se buscará recuperar más de 120 metros de amarre. El costo de la obra estará cargo de titulares de esas embarcaciones, entre las que hay buques pesqueros, una draga y tres naves de