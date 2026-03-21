El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata avanza con el plan integral de retiro de buques inactivos que permitirá alcanzar durante 2026 un total de 1600 metros lineales de frente de muelle recuperados en el puerto de Mar del Plata.

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La iniciativa contempla alternativas como desguace, traslado o hundimiento de embarcaciones fuera de servicio, con el objetivo de liberar espacios operativos para buques en actividad. En este marco, ya se completó la disposición final del pesquero Graciela y continúan las tareas sobre el Sirius III.

Durante 2025 fueron retirados cinco barcos pesqueros fuera de servicio, destinados a chatarra: Giuliana, Ribazon Dorine, Sirius III, Graciela y Coral Azul. Con esas intervenciones se habían recuperado unos 1400 metros de frente de muelle. Además, el organismo confirmó que durante este año se avanzará sobre otros tres cascos que permanecieron inactivos durante años y que serán retirados en el corto plazo.

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El plan, que se desarrolla desde hace varios años, implica el compromiso de los propietarios de las embarcaciones, quienes deben afrontar los costos de traslado y desguace. En algunos casos, los buques con condiciones mínimas de navegabilidad son remolcados hacia otras terminales portuarias, donde reciben un nuevo destino. Sin embargo, la mayoría de los cascos avanza hacia el desguace.

Para estas tareas, el Consorcio cuenta con un varadero en la Base Naval Mar del Plata, en el marco de un convenio con la Armada Argentina, donde se realizan gran parte de los trabajos. Otra alternativa es el hundimiento controlado frente a la costa, con el objetivo de ampliar el parque submarino Cristo Rey, un espacio que combina valor ambiental, científico y turístico, especialmente para el buceo.

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En esta etapa inicial de 2026 se prevé el desguace del buque Mister Big, mientras que los pesqueros Coral Blanco y Scombrus serán destinados al hundimiento.