La lluvia continuará en Mar del Plata durante este jueves, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70% en los distintos períodos del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan tormentas por la mañana, chaparrones por la tarde y lloviznas hacia la noche.

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En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista será de 9 grados y la máxima alcanzará los 14. Durante la mañana se esperan alrededor de 10 grados, mientras que por la tarde la temperatura llegar a los 14 y descenderá a 9 durante la noche.

El viento soplará predominantemente del sudeste. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que por la tarde y la noche aumentarán a valores de entre 23 y 31 km/h.

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Además, el pronóstico contempla ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la segunda mitad de la jornada. Se recomienda circular con precaución, especialmente durante los períodos de lluvia y ante la posibilidad de ráfagas intensas.

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