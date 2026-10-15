El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) inició los trabajos para recuperar aproximadamente 1000 metros cuadrados de losas de hormigón, badenes y esquinas deterioradas en el barrio Parque Luro. Las tareas buscan mejorar la transitabilidad y se concentran en el cuadrante delimitado por Falkner, Rejón, Pasteur y Ortega y Gasset, con las primeras intervenciones en la intersección de Strobel y Pedraza.

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El nuevo frente de obra se suma a los trabajos finalizados recientemente en Peralta Ramos Oeste, donde se repararon cerca de 800 metros cuadrados. Las intervenciones forman parte del plan municipal que contempla la recuperación de 12.000 metros cuadrados de bacheo de hormigón.

Las reparaciones también continúan en el barrio Las Avenidas, sobre la calle Solís, entre Gianelli y Santa Cecilia. Además, siguen los trabajos sobre la avenida de los Trabajadores, desde el Balneario Nº1 hasta el Faro.

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En paralelo, el esquema de bacheo express mantiene las intervenciones de pequeña y mediana escala sobre pavimento asfáltico, mediante la aplicación de asfalto en caliente. El objetivo es resolver deterioros de manera ágil y reducir las interrupciones en la circulación.

Actualmente, los relevamientos y las cuadrillas trabajan en el sector delimitado por las avenidas Colón y Luro, San Juan y la avenida Jara. También hay intervenciones en el cuadrante comprendido por Las Heras, Alem, Paso y Rodríguez Peña.

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Por otra parte, avanzan las obras de cordón cuneta, una infraestructura que contribuye al ordenamiento del escurrimiento del agua y a la delimitación de las calzadas antes de futuras tareas de pavimentación.

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En el barrio Constitución, los trabajos se desarrollan sobre Daprotis, en los tramos comprendidos entre Joaquín V. González y Rojas, y entre Rojas y Daireaux. En Faro Norte, las intervenciones se realizan sobre la calle Navarra, entre Sáenz y Alonso.

Desde el EMVIAL recordaron que los vecinos y automovilistas pueden consultar las interrupciones de tránsito, los desvíos y la ubicación de los frentes de obra diarios a través del mapa interactivo de Waze o mediante las redes oficiales del organismo, en la cuenta @emvialmgp.

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