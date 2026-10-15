La Municipalidad de General Pueyrredon, junto con las organizaciones de la sociedad civil Discar y Asdemar, realizará mañana un desayuno de trabajo para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado. El encuentro se desarrollará de 09:00 a 11:30 en Comunidad y Energía, el espacio institucional de la empresa EDEA ubicado en Mendoza 2800.

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La actividad está dirigida a representantes de comercios, pequeñas y medianas empresas (pymes) y otras firmas interesadas en incorporar trabajadores con discapacidad. Durante la jornada se brindará información sobre los marcos normativos vigentes, los incentivos disponibles y las herramientas de acompañamiento para avanzar en contrataciones inclusivas.

El encuentro también apunta a despejar dudas, abordar prejuicios y ofrecer orientación sobre los procesos de selección, la adaptación de los puestos de trabajo y los aspectos legales vinculados con la inclusión laboral.

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La iniciativa cuenta con la asistencia técnica de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social municipal. Desde esa área se ofrece capacitación a las empresas interesadas para facilitar la incorporación de trabajadores, promover su autonomía y fortalecer la articulación con las organizaciones participantes.

Las personas que representen a comercios o empresas y quieran participar deberán realizar una preinscripción por WhatsApp al 223 542-5908.

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