En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria, el decano de la Facultad de Medicina, Adrián Alasino, se refirió a las expectativas por la movilización en Mar del Plata y aseguró que se espera una importante participación de la comunidad.

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“Particularmente en Mar del Plata estamos esperando una convocatoria de mucha gente”, expresó Alasino, quien destacó que la universidad estará acompañada por distintos sectores que, además de sus propios reclamos, reconocen el valor de la educación pública para la democracia y el país.

En ese sentido, el decano sostuvo que la universidad pública representa un espacio que atraviesa las distintas clases sociales y los ámbitos públicos y privados. Además, remarcó que su calidad académica ha contribuido históricamente al reconocimiento internacional de la Argentina.

“Esperamos una marcha multitudinaria y pacífica”, afirmó Alasino, al tiempo que insistió en la necesidad de sostener el funcionamiento de las instituciones universitarias y su aporte a la sociedad.

Finalmente, destacó el papel de la educación superior en la producción de conocimiento y el crecimiento nacional. “Es una necesidad tener a la universidad pública produciendo, generando investigaciones y desarrollos para que el país pueda crecer”, concluyó.