El presidente Javier Milei dispuso que la Casa Militar asuma el control administrativo de la residencia presidencial de Chapadmalal, ubicada en el partido de General Pueyrredon. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1176/2026 y también alcanza a la Quinta de Olivos.

Ads

Con esta modificación, el organismo encargado de la custodia del Presidente sumará nuevas responsabilidades vinculadas con el funcionamiento cotidiano de ambas residencias. Entre ellas se encuentran la administración de la intendencia, el mantenimiento de las instalaciones y la organización de las tareas de higiene, seguridad laboral y cuidado ambiental.

Hasta ahora, la Casa Militar tenía principalmente funciones relacionadas con la seguridad presidencial y los controles de acceso. Con la nueva normativa, su intervención se amplía a la gestión operativa de los establecimientos, lo que representa un cambio en la distribución de responsabilidades dentro del Gobierno nacional.

La medida forma parte de una reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Entre los cambios también se dispuso la eliminación de la Subsecretaría de Planificación General y la redistribución de sus competencias entre otras áreas.

Además, la Casa Militar tendrá a su cargo la coordinación de los protocolos de seguridad junto con las fuerzas federales y provinciales que intervengan en la protección del mandatario. Por su parte, otras dependencias de la Secretaría General conservarán funciones vinculadas con la preservación del patrimonio histórico y cultural y la coordinación de los traslados terrestres presidenciales.

Ads

La decisión se produce después de los cambios implementados en la Quinta de Olivos, donde el Gobierno reforzó los controles de seguridad tras una polémica relacionada con presuntas filtraciones de información interna y modificaciones en el personal.

En el caso de Chapadmalal, la disposición afecta específicamente a la residencia presidencial situada dentro del complejo turístico, históricamente utilizado para el alojamiento y descanso de los mandatarios nacionales.

De esta manera, la Casa Militar concentrará tanto la seguridad como la administración y el mantenimiento de las residencias presidenciales de Chapadmalal y Olivos, bajo la estructura de la Secretaría General de la Presidencia.

Ads