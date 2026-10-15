La comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) protagoniza hoy la Quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización en defensa de la educación pública y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La columna, que supera las 12 cuadras de extensión, comenzó a concentrarse a las 16:00 en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado en Funes y Roca, y avanzó por las calles céntricas rumbo al Monumento a San Martín.

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La protesta reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, autoridades académicas, organizaciones sociales y centrales obreras. La convocatoria se desarrolló en simultáneo con manifestaciones en distintos puntos del país, en una jornada marcada por los reclamos vinculados con el presupuesto educativo y la situación de las universidades nacionales.

Una larga movilización pobló las calles de la ciudad con un reclamo de presupuesto para la Universidad.

La larga columna integrada por los diferentes sectores era encabezada por un estandarte que rezaba “Por la educación, la patria y la democracia. ¡Universidad pública siempre!”.

Uno de los principales ejes de la movilización fue el impacto del ajuste presupuestario sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Los reclamos incluyeron la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la paralización de obras de infraestructura y las dificultades operativas que afectan a las áreas de investigación científica. Y especialmente el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha en Mar del Plata forma parte de una jornada federal de movilización en defensa de la universidad pública. La convocatoria local expresó el rechazo de distintos sectores de la comunidad universitaria a las políticas de desfinanciamiento y buscó visibilizar el impacto de las restricciones presupuestarias sobre la enseñanza, la investigación y la actividad cotidiana de las instituciones.

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